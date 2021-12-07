المرور: بغداد واربيل اتفقتا على إصدار لوحات مرورية موحدة باللغة الانكليزية

اعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، اتفاقها مبدئياً مع الجهات المعنية في اقليم كردستان على إصدار لوحات ارقام موحدة باللغة الانكليزية.

وقال مدير تسجيل المركبات وإجازات السوق في المرور العامة العميد سالم غيث الدعمي في تصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ “المديرية توصلت إلى اتفاقات أولية مع إقليم كردستان بشأن لوحات المركبات بحسب اتفاقية (فينا) للسير، وتُجري حالياً نقاشات بشأن شكل اللوحة ولونها وآلية وضع الأرقام فيها لتكون بالشكل الجيد واللائق”.

وأوضح أنَّ “اللوحات الجديدة ستمكن أصحاب المركبات من المرور عبر الدول” مبينا أنَّ “بعض وسائل التواصل الاجتماعي نقلت معلومات غير صحيحة بشأن شكل اللوحة التي سيتمّ اعتمادها، إذ لم يتم حسم الموضوع حتى الآن”.

من جهته، قال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العميد حيدر كريم إنَّ “المديرية لم تقم بمنح المكاتب الخارجية تخويلاً لإصدار إجازة السوق الدولية”، مشيرا إلى أنَّ “هذه الصلاحية منوطة حصراً بالمديرية، إذ خصصت شعبة يرأسها ضباط لإصدار الإجازة الدولية”.

ونبه كريم المواطنين من “مكاتب خارجية تدعي أنها مخولة بإصدار الإجازة الدولية، وعليه حذرت المديرية من خلال موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام بشأن هذا الأمر”.