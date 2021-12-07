تحالف العبادي يتبرأ من دعوى إلغاء نتائج الانتخابات

علق ائتلاف النصر، الثلاثاء، بشأن الدعوى المقامة من قبل تحالف الفتح في المحكمة الاتحادية، بشأن نتائج الانتخابات.

وقال عضو الائتلاف النصر سعد اللامي إن “اللجوء إلى القضاء والسياقات القانونية هو السبيل الأمثل في التعبير عن الاعتراض على نتائج الانتخابات”.

وتابع اللامي، أن “الذهاب إلى الوسائل القانونية والدستورية هو الخيار الامثل، لعله أفضل من التظاهر رغم أنه حق دستوري، لكننا أمام طريق أفضل للتعامل مع الاعتراضات”.

وأشار، إلى أن “الدعوى التي قدمت إلى المحكمة الاتحادية العليا لالغاء نتائج الانتخابات هي من قبل تحالف الفتح، وليست باسم الاطار التنسيقي”.

وبين اللامي، ان “ما تضمنته الدعوى يعبر عن وجهة نظر تحالف الفتح، فهو يعتقد أن لديه أدلة واثباتات وتقارير تؤيد صحة ما ذهبوا إليه وتضمن لهم صدور قرار لصالحهم”.

واشار إلى، أن “تحالف النصر اتخذ خيار ارسال مذكرة تتضمن اسئلة إلى رئاسة الجمهورية والبعثة الأممية للامم المتحدة ومفوضية الانتخابات ولم نتلقَ جواباً لغاية الوقت الحالي”.

ولفت اللامي، إلى أن “القضاء هو السبيل الوحيد لحل هذه الاشكالات، أما التلويح بالتصعيد أو اللجوء إلى العنف مرفوض من قبل تحالف النصر الذي ليس لديه فصيل مسلح أو هيئة اقتصادية ورؤيته واضحة بان يكون مع الدولة”.

ولفت إلى، أن “اعتراضاتنا على الانتخابات تتعلق بمشكلات تقنية وبرامجية كنا ننتظر أن نحصل على إجابات بشأنها ولكن هذا لم يحصل، ومنها اغلاق صناديق الاقتراع خارج الوقت المحددة، وعدم احتساب أوراق صحيحة، وكذلك محطات تعرضت إلى انطفاء لاسباب مختلفة”.

ومضى اللامي، إلى أن “وجودنا في الاطار التنسيقي هو أمر صحيح، لكننا مع الدستور ونقف بالضد من أي تصعيد ومساس بالسلم الأهلي، ونرفض الاستعراض أمام قوة الدولة وسنحترم ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من مصادقة على نتائج الانتخابات، وسنكون مع الجمع الوطني ولن نغرد خارج السرب”.