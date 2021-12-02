ديسمبر 02, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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رئاسة الإقليم تُعيّن عشرات القضاة الجُدد في محاكم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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رئاسة الإقليم تُعيّن عشرات القضاة الجُدد في محاكم كوردستان

أعلن مجلس القضاء في إقليم كوردستان يوم الخميس تعيين 47 قاضيا جديدا في محاكم محافظات الإقليم.

ووفقا لقرار مجلس القضاء رقم (71 بتاريخ 1/12/2021)، واستناداً على الأمر الإقليمي رقم (272) في العام 2021، و بموجب كتاب رئاسة إقليم كوردستان/ ديوان رقم (د-1099 له‌ 5/9/2021) وبعد تحقق الشروط القانونية كافة تقرر تعيين 47 قاضيا في محاكم التمييز في أربيل والسليمانية ودهوك كركوك – كرميان.

وقال المجلس في بيان، إنه سيتم تعيين هؤلاء القضاة الـ47 بعد اتمامهم الدورة الثالثة للمعهد القضائي، وبعد أداء مراسم أداء اليمين أمام مجلس القضاء، ويباشرون مهام عملهم في الأماكن التي تم تعيينهم فيها.

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