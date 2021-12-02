عودة وجبة سادسة من العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية الى مطار أربيل

كشفت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن موعد عودة الوجبة السادسة من المهاجرين العالقين على الحدود بين بيلاروس وبولندا إلى مطار العاصمة أربيل.

وقال سليم باشا، المستشار في الدائرة العلاقات الخارجية بحكومة إقليم كوردستان، إن الوجبة السادسة من المهاجرين، ممن سجلوا أسماءهم مسبقاً للعودة إلى ديارهم طواعية، ستصل إلى مطار أربيل الدولي عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

مبيناً أن الدفعة تضم 430 مهاجراً، بينهم عدد من الأطفال، وستنطلق من مطار مينسك صوب مطار أربيل. ولا يُعرف بالضبط فيما لو كانت هناك دفعات أخرى.

مشيرا الى أن بعض المهاجرين كانت لديهم مشاكل في جوازات سفرهم، وقد تم إرسالها إلى إقليم كوردستان اليوم لمعالجتها.

وأعلنت الرئاسة البيلاروسية وجود قرابة سبعة آلاف مهاجر في البلاد، بينهم ألفان على الحدود مع بولندا.

وكانت شركة الخطوط الجوية العراقية، قد أعلنت، أول أمس الثلاثاء، تأجيل رحلة جوية لإجلاء مهاجرين عالقين على الحدود البيلاروسية البولندية الى اليوم الخميس.