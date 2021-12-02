وفاة القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني محسن علي أكبر

توفي القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني محسن علي أكبر، مساء الاربعاء، في احدى مستشفيات محافظة السليمانية باقليم كوردستان اثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

ويعد محسن علي أكبر من قياديي الرعيل الاول في الاتحاد الوطني الكوردستاني وتقلد عددا من المناصب الحزبية والحكومية منها وزير وبرلماني فضلا عن اهتماماته الثقافية والأدبية، فقد كان كاتبا ومترجما واعلاميا بارزاً، وهو منحدر من مدينة خانقين وأسس فيها بعد سقوط النظام السابق مركزا ثقافيا مازال ينظم العديد من المناسبات والمهرجانات والفعاليات الثقافية المتنوعة.