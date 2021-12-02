الشتاء يشتد في العراق.. كتلة باردة وانخفاض في درجات الحرارة

تشير خرائط الطقس، الخميس، إلى استمرارة تساقط الامطار في بعض مناطق البلاد، وتأثر العراق بكتلة هوائية باردة.

وقال خبير الطقس حسين الأسدي في توضيح، إنه “تنتهي فرص الأمطار صباح اليوم في أغلب مناطق الشمال عدا أربيل والسليمانية حيث ستستمر الفرصة حتى عصر اليوم، أما شرق ديالى والكوت فستستقر الأجواء عصر اليوم فيها”.

واضاف، “سيصاحب المنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد حاليا كتلة هوائية باردة تعمل على انخفاض واضح في الحرارة، خصوصاً درجة الحرارة الصغرى، وستكون باردة نسبياً وسط النهار، والموجة الباردة لن تكون شديدة كما يتم تداولها، وانما أول انخفاض حقيقي خلال هذا الموسم يستمر عدة أيام ثم سترتفع الحرارة مجدداً”.

وبين، “ستتحول الرياح خلال اليوم الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، وستكون مثيرة للغبار على بعض المناطق، ولا ينصح بنزول مياه الخليج العربي حتى صباح الجمعة بسبب ارتفاع الأمواج”.