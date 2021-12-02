بينها العراق وسوريا.. تقرير دولي: نحو 200 مليون طفل يعيشون بأكثر المناطق فتكاً بالعالم

حذّر تقرير دولي، من أن نحو 200 مليون طفل يعيشون بأكثر المناطق فتكاً بالعالم، من بينها العراق وسوريا.

وقالت منظمة “أنقذوا الأطفال” العالمية، في تقرير لها، أن أكثر من 330 مليون طفل معرضون لخطر التجنيد في الجماعات المسلحة والقوات الحكومية في جميع أنحاء العالم، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه الحال في عام 1990.

وأوضحت أن ما يقرب من 200 مليون طفل يعيشون في أكثر مناطق الحرب فتكاً في العالم، وهو أعلى رقم منذ أكثر من عقد، والعديد منهم معرضون بالفعل لخطر تغير المناخ ويواجهون مستويات غير مسبوقة من الجوع.

التقرير السادس لمنظمة “Save the Children” الذي يدرس اتجاهات الصراع للأطفال، وجد أن عدد الذين يعيشون وسط صراعات مميتة في 13 دولة ارتفع بنسبة 20% تقريباً في عام 2020 من 162 مليوناً في العام السابق، مما يجعله ثاني أعلى رقم مسجل، بعد عام 2008 بقليل عند 208 مليون.

وتُظهر الزيادة الحادة في عام 2020 أن الوباء العالمي ودعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار العالمي لم تكن كافية لوقف هذه الحروب.