خامنئي يكشف احداثاً وقعت خلال “حرب صدام ضد إيران لا يعرفها العالم”

كرر المرشد الإيراني آية الله علي الخامنئي يوم الخميس اتهامه لأشخاص، ودول دعمت الرئيس العراقي السابق صدام حسين في حربه ضد إيران التي استمرت لسنوات في ثمانينات القرن المنصرم.

وقال خامنئي في تغريدات على “تويتر” إنه خلال حرب صدام ضد إيران وقعت أحداث لا يعرفها العالم. إحداها قصف مباراة كرة القدم في مدينة إيلام على يد نظام صدام في شباط/فبراير 1987، حيث استشهد عشرة لاعبين والحكم وعدد من المتفرجين، وكان بعضهم من الأطفال”.

وأضاف أن “الأشخاص أنفسهم الذين ساندوا صدام – هذا الذئب المتعطش للدماء – في الحرب ضد إيران، يدّعون اليوم حقوق الإنسان، ويرون أنفسهم اليوم الأولياء على حقوق الإنسان في أنحاء العالم كافة! يوجد هذا الكمّ من الوقاحة في عمل هذه القوى أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا”.