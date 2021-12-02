العراق: سنحصل على 500 ميغاواط بالصيف المقبل من الربط الخليجي

كشفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، إنهاء 88% من الربط الكهربائي مع الخليج، متوقعة افتتاح المرحلة الأولى من هذا الرابط خلال الصيف المقبل من العام 2022.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في حديث صحفي ان “88% من نسبة التزامات الربط انتهت من جانب العراق سواء كانت خطوطا أم محطات تحميل ام إجراءات ربط”، مبينا أن “ما تبقى هو حسم التعرفة وتشييد خط بطول 300 كم يربط بين محطة الفاو بالعراق ومحطة الزور داخل الكويت”.

وتوقع موسى “الانتهاء من المشروع ضمن مرحلته الاولى والقاضية بنقل 500 ميغاواط صيف 2022”.

واشار المتحدث الى ان “الربط مع دول الجوار سيعطي موثوقية ومرونة للشبكة الكهربائية باعتبار تنويع مصادر الطاقة وتحقيق المناورة لشبكة الكهرباء” .

من جانب اخر أكد المتحدث باسمها بأن “الوزارة تمكنت وخلال الأشهر الثلاثة الماضية من تجهيز المواطنين بالطاقة لعموم العراق بشكل شبه كامل ما عدا بعض الطوارئ والحوادث الفنية التي تحدث بين الحين والآخر”، مشيرا إلى أن “التعامل مع الآلات ينتج بعض الأحيان نوع من المشاكل سرعان ما تعالج من قبل الملاكات”.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية على رأسها السعودية، لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط شبكتها بمنظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران وحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد طاقة بقدرة 1200 ميجاوات.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية؛ ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذ تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية.