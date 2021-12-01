متحدث الديمقراطي الكوردستاني: اثنان من مقاعدنا «نهبا»

قال محمود محمد، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان، إن مقعدين للحزب الديمقراطي الكوردستاني «نهبا» في الانتخابات البرلمانية العراقية في محافظتي أربيل ونينوى.

وقال محمود محمد في بيان«بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اكتشفنا أن مقعدين من استحقاقات اثنين من مرشحي حزبنا قانوناً، قد نهبا في محافظتي أربيل ونينوى».

وأضاف المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني «لهذا السبب سنعلن عن موقف حزبنا من هذا التصرف غير العادل بعد اجتماع المكتب السياسي لحزبنا».