بينهم 58 حالة لأجانب .. تسجيل 69 إصابة بمرض الإيدز في إقليم كوردستان خلال 2021

أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، د. سامان برزنجي، اليوم الأربعاء، بأنه تم إجراء 318 ألف فحص لمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” خلال العام 2021 .

وقال برزنجي في مؤتمر صحفي عقده خلال مراسم الإعلان عن حملة لإجراء فحوصات الايدز بمناسبة اليوم العالمي لهذا المرض القاتل “هذا العام تم إجراء 318 ألف فحص للايدز، وتم تسجيل 69 حالة بينها 58 حالة لأجانب وافدين، و11 حالة لمواطنين من اقليم كوردستان”.

الوزير شدد على أنه “يتعين العمل على منع انتشار هذا الفيروس، وإجراء الفحوصات للذين يعملون في المطاعم والمقاهي وايضا الفنادق، واليوم نجري فحوصات مجانية خلال هذه الحملة في الأسواق”.

كما أشار وزير صحة كوردستان إلى انه “لدينا ايضا 48 حالة لمصابين بالإيدز متراكمة من السنوات السابقة”.