{أوميكرون} يصل الى دولة مجاورة للعراق

وصل المتحور الجديد لفيروس كورونا المسمى بـ{أوميكرون} الى دولة مجاورة للعراق.

وقال التلفزيون السعودي انه تم “رصد حالة إصابة بالمتحور أوميكرون بالمملكة لمواطن قدم من شمال إفريقيا”.

وتعتبر السعودية أول دولة عربية تسجل حالة إصابة بالمتحور الجديد

يشار الى ان وزارة الصحة العراقية لم تستبعد وصول المتحور الجديد للعراق مؤكدة الاستعداد للموجة الوبائية الرابعة بعد ان اثار هذا المتحور الذي أثار القلق والهلع بين دول العالم وتسبب بإنخفاض أسعار النفط مع مخاوف لعودة الإغلاق.