لمدة 3 أشهر.. بولندا تمدد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروسيا

أعلنت وزارة الخارجية البولندية، الاربعاء، تمديد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروسيا لمدة ثلاثة أشهر.

وقال وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، “سيتم تمديد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروسيا لمدة ثلاثة أشهر، حتى آذار 2022”.

وكتب كامينسكي على تويتر: “بدءا من الغد سيدخل حيز التنفيذ ثلاثة مراسيم تتعلق بحماية الحدود الشرقية لبولندا”.

وأضاف “أهمها حظر الوصول للمناطق التي لا تزال خاضعة لحالة الطوارئ”، مشيرا إلى أن “هذه الإجراءات سيتم إدخالها لمدة 3 أشهر”.

وفرضت بولندا حالة طوارئ 30 يوما على القطاع الحدودي مع بيلاروسيا في 2 ايلول الماضي، ليتم تمديدها لاحقا إلى 60 يوما حتى 2 كانون الأول، لتمنع أي أحد باستثناء حرس الحدود وقوات الأمن الأخرى من الوصول إلى المنطقة.

وتعتبر بولندا أن بيلاروسيا تشن حربا هجينة عليها لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي.