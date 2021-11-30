ديسمبر 01, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

وزير داخلية إقليم كوردستان : ايادي تخريبية وراء حرق المؤسسات في تظاهرات السليمانية ورانية

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
4 مشاهدات

وزير داخلية إقليم كوردستان : ايادي تخريبية وراء حرق المؤسسات في تظاهرات السليمانية ورانية

أكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر احمد ، اليوم الثلاثاء ، ان الاحداث التي جرت خلال الأيام الماضية في السليمانية وقضاء رانية (مركز إدارة رابرين) بحاجة الى تحقيق جدي ، متسائلاً مادخل المكتبة العامة ودائرة البطاقة الوطنية بمطالب الطلبة حتى يتم إحراقها؟

الوزير ريبر أحمد قال في تصريحات للصحفيين، انهم مع التظاهر السلمي البعيد عن العنف ، ووفق القانون ، مشدداً بالقول ” نحن نرفض العنف سواءاً من قبل المتظاهرين أو القوات الأمنية”.

موضحاً ، خلال العامين الماضيين تكررت هذا الامر عدة مرات وشكلنا لجان تحقيق ، متسائلاً مادخل المكتبة العامة ودائرة البطاقة الوطنية بمطالب الطلبة حتى يتم إحراقها؟ ، مشدداً على ان هناك ايادي سياسية تخريبية وراء ذلك .

وعن مقتل شخص كان حاول الدخول عنوة الى دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم ، أوضح وزير الداخلية ان هذا الشخص هاجم حراس الدائرة ، والتحقيقات في الحادث جارية ولم تكتمل بعد ، وسيتم كشف نتائجها فور انتهاءها.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi