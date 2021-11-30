نوفمبر 30, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

مقتدى الصدر يوجه رسالة مقتضبة إلى مفوضية الانتخابات بعد اعلان النتائج النهائية

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

مقتدى الصدر يوجه رسالة مقتضبة إلى مفوضية الانتخابات بعد اعلان النتائج النهائية

علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية 2021.

وقال الصدر في رسالة مقتضبة إلى مفوضية الانتخابات عبر تويتر تابعها NRT عربية، (30 تشرين الثاني 2021)، “شكرا لمفوضية الانتخابات”.

ونشرت مفوضية الانتخابات، في وقت سابق، الموقف النهائي لعدد مقاعد الاحزاب والتحالفات السياسية في البرلمان العراقي، بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وتصدرت الكتلة الصدرية القائمة بـ73 مقعدا، فيما حصل تحالف تقدم 37 مقعدا، فيما حصل ائتلاف دولة القانون 33 مقعدا، وتاليا عدد مقاعد باقي التحالفات والاحزاب السياسية في البرلمان العراقي خلال الدورة البرلمانية الحالية:

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi