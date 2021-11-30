مقتدى الصدر يوجه رسالة مقتضبة إلى مفوضية الانتخابات بعد اعلان النتائج النهائية

علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية 2021.

وقال الصدر في رسالة مقتضبة إلى مفوضية الانتخابات عبر تويتر تابعها NRT عربية، (30 تشرين الثاني 2021)، “شكرا لمفوضية الانتخابات”.



ونشرت مفوضية الانتخابات، في وقت سابق، الموقف النهائي لعدد مقاعد الاحزاب والتحالفات السياسية في البرلمان العراقي، بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وتصدرت الكتلة الصدرية القائمة بـ73 مقعدا، فيما حصل تحالف تقدم 37 مقعدا، فيما حصل ائتلاف دولة القانون 33 مقعدا، وتاليا عدد مقاعد باقي التحالفات والاحزاب السياسية في البرلمان العراقي خلال الدورة البرلمانية الحالية: