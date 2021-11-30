نوفمبر 30, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

البنتاغون يعلن إعادة تموضع قواته في العراق

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

البنتاغون يعلن إعادة تموضع قواته في العراق

كشف مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) عن مراجعة الوزارة لتموضع القوات الامريكية حول العالم ومنها في الشرق الاوسط والعراق.
ونقلت قناة الحرة الأميركية في خبر عن المسؤول الرفيع قوله، ان “المراجعة اوصت بضرورة استمرار دعم الحملة لهزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا وبناء قدرات الشركاء والحلفاء”، بحسب المراجعة.
وأضاف، ان “المراجعة اوصت بإجراء مراجعة إضافية في المستقبل حول متطلبات التموضع في الشرق الأوسط لتحديد الحجم الصحيح للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وللحفاظ على قوة الردع ضد إيران ووكلائها الإقليميين”.
وقال مسؤول رفيع في البنتاغون إن منطقة المحيطين الهندي والهادىء شكلت أولوية في مراجعة تموضع القوات الأميركية حول العالم، التي أوصت بضرورة إجراء تقييم إضافي للشرق الأوسط على وجه التحديد.
واوضح المسؤول أن المراجعة أوصت بمزيد من التعاون مع الحلفاء والشركاء في المنطقة لردع أي عدوان من الصين أو تهديدات من كوريا الشمالية.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi