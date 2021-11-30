البنتاغون يعلن إعادة تموضع قواته في العراق

كشف مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) عن مراجعة الوزارة لتموضع القوات الامريكية حول العالم ومنها في الشرق الاوسط والعراق.

ونقلت قناة الحرة الأميركية في خبر عن المسؤول الرفيع قوله، ان “المراجعة اوصت بضرورة استمرار دعم الحملة لهزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا وبناء قدرات الشركاء والحلفاء”، بحسب المراجعة.

وأضاف، ان “المراجعة اوصت بإجراء مراجعة إضافية في المستقبل حول متطلبات التموضع في الشرق الأوسط لتحديد الحجم الصحيح للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وللحفاظ على قوة الردع ضد إيران ووكلائها الإقليميين”.

وقال مسؤول رفيع في البنتاغون إن منطقة المحيطين الهندي والهادىء شكلت أولوية في مراجعة تموضع القوات الأميركية حول العالم، التي أوصت بضرورة إجراء تقييم إضافي للشرق الأوسط على وجه التحديد.

واوضح المسؤول أن المراجعة أوصت بمزيد من التعاون مع الحلفاء والشركاء في المنطقة لردع أي عدوان من الصين أو تهديدات من كوريا الشمالية.