الصدر يدعو الى كشف تفاصيل التحقيق باستهداف منزل الكاظمي

دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى الكشف عن التحقيقات الخاصة باستهداف منزل الكاظمي.

وقال السيد الصدر في تغريدة له : “مما لا ينبغي التغاضي عنه هو هيبة الدولة، وما حدث من اعتداء على منزل رئيس مجلس الوزراء فيه تعد واضح وصارخ على السيادة والهيبة وفيه إثارة فتنة وزعزعة لأمن العراق برمته”.

وأضاف :”ومن هنا صار لزاماً الكشف عن التحقيقات الخاصة بهذا الملف والقاء القبض على الارهابيين الذين قاموا بهذا العمل الارهابي وانزال العقوبة المناسبة بهم ومع عدم الكشف عن ذلك فقد نضطر لكشفها مستقبلاً”.