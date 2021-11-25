مسرور بارزاني: حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بدعم حقوق المرأة والقضاء على كل أشكال التمييز

في بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

جدّد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الخميس 25 نوفمبر/ تشرين الثاني ، التزام حكومة إقليم كوردستان بمواصلة دعم حقوق المرأة، والقضاء على كل أشكال التمييز بين الجنسين والعنف بشكل عام، والعنف ضد المرأة بشكل خاص بياناً بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

رئيس الحكومة ، قال في بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، وانطلاق حملة الـ16 يوماً لمكافحة العنف ضد النساء ” نجدد التزام حكومة إقليم كوردستان بمواصلة دعم حقوق المرأة، والقضاء على كل أشكال التمييز بين الجنسين والعنف بشكل عام، والعنف ضد المرأة بشكل خاص”.

مضيفاً ، إن ” حكومة إقليم كوردستان، وإذ تعمل جاهدة من أجل توفير بيئة ملائمة لحماية المرأة وتمكينها، لتكون قادرة على المشاركة بما تملكه من مهارات ، لتصبح عنصراً فعّالاً في مناحي المجتمع الكوردستاني كافة ، فإنها ملتزمة بحماية المرأة والدفاع عنها، وتعزيز مكانتها داخل مفاصل الحكومة والمجتمع، وترسيخ ثقافة احترام مبادئ حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية ومكافحة كل أشكال التمييز على أساس الجنس، ولا سيما العنف:.

مردفاً ، بالقول ” وبهذه المناسبة، أهيب بجميع الأطراف المعنية، وأخص بالذكر المؤسسات التربوية داخل الحكومة وخارجها ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية ووسائل الإعلام، التعاون ومساعدة الحكومة ولعب دور محوري في نشر قيم التسامح والتوعية المجتمعية ووضع حد للعنف والظواهر الاجتماعية السلبية، لأن مكافحة العنف والقضاء عليه من واجب المجتمع بأسره، مما يتطلب منّا جميعاً أن نعمل للقضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية”.

وتابع مسرور بارزاني ” كلي أمل بأن يغدو إقليم كوردستان، وبمساندة الجميع، مثالاً ناصعاً عن حماية حقوق الإنسان، وإنهاء جميع أشكال العنف، وبالأخص العنف على أساس الجنس”.