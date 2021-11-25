مسؤول بالوطني الكوردستاني : “أيادي تخريبية” حرّفت مسار التظاهرات الطلابية الى عنف وحرق وفوضى

أفاد مسؤول في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ، اليوم الخميس ، ان “أيادي تخريبية” حرّفت مسار التظاهرات الطلابية وحولتها الى اعمال عنف وحرق وفوضى، لافتاً الى تعرض مؤسسات حكومية ومقرات حزبية للحرق في بلدات لاتوجد فيها طلبة معاهد او جامعات.

نائب مسؤول مركز گرمیان للحزب ملارحيم ، قال في خديث صحفي ان ” حكومة إقليم كوردستان تعتز وتفخر بتوفير الحريات المدنية وحرية التعبير لكن ماحصل في تظاهرات طلاب المعاهد والجامعات المطالبة بإعادة المخصصات المالية هو انه تم تحريف مسارها وتحويلها الى اعمال عنف وحرق وفوضى ” ، مضيفاً ان ” بلدة مثل بيرةمگرون لاتوجد فيها لاجامعات ولامعاهد تعرضت فيها مؤسسات حكومية ومقرات حزبية للحرق والتخريب”.

نائب مسؤول مركز گرمیان في الوطني الكوردستاني ، أوضح بالقول ، انه “لاشك في وجود أيادي تخريبية حرّفت مسار التظاهرات الطلابية ” ، مردفاً ” انها أيادي مشكوك فيها وماحصل لاعلاقة له بالتظاهرات وبالطلبة إذ ان الذين حرقوا المؤسسات الحكومية والمقرات الحزبية في قضاء سيدصادق وبيرةمگرون لم يكونوا طلاباً لذا على الجهات الأمنية المعنية التحرك لمعرفة وتحديد أصحاب هذه الايادي ومحاسبتهم بشدة “.

هذا فيما كان عضو بالمجلس العام لحركة «التغيير»، مساء أمس الأربعاء ، بأن انتشار معلومات عن وصول أسلحة إلى تنظيمات حزب العمال الكوردستاني PKK في مدينتي السليمانية وحلبجة «خطيرة» ويستوجب تدخلاً سريعاً من الجهات المعنية.

علي عزيز، قال، إن «على الحكومة والمؤسسات الأمنية والأطراف المعنية التدخل العاجل لمعرفة كيفية إيصال أو وصول أسلحة إلى تنظيمات PKK في السليمانية وحلبجة»، مردفاً «لايُعرف أي جناح في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني فعل ذلك (إيصال الأسلحة) لكن بالتأكيد فإن وصول الأسلحة إلى أيدي تنظيمات PKK سيحول مدينة السليمانية إلى حلب (في إشارة إلى التدمير الذي سينالها)».

في الإطار، ووفق معلومات، فان جهاز الآسايش في مدينة حلبجة اعتقل مساء أمس، شخصين هما قيادي سابق في الوطني الكوردستاني يُدعى (و. بر. هاواري) وأحد مقاتلي البيشمركة في الاتحاد الوطني الكوردستاني ويدعى (س. ح ومعروف بـ س. گریانەیى) بتهمة نقل وإيصال أسلحة إلى تنظيمات PKK في السليمانية وحلبجة لاستخدامها في تحريف مسار التظاهرات السلمية للطلبة إلى فوضى وعنف».

هذا وكان قد تم إحراق عدد من المقار الحزبية والمؤسسات الحكومية في بلدة سيد صادق وبيرةمگرون ضمن حدود مدينة السليمانية، وقال قائمقام سيد صادق: «إن الذين أحرقوا هذه المؤسسات لم يكونوا من الطلبة وكانوا ملثمين، ومن بينهم أشخاص من خارج البلدة».

في الاطار ، كان قد تم في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، اعتقال أحد الخارجين عن القانون من جماعة الرئيس المشترك السابق للوطني الكوردستاني لاهور جنكي برهان، من منزله في السليمانية ويُدعى كاروان علي شامار.