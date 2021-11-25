الموارد المائية في اقليم كوردستان: إيران قطعت إمدادات الماء بنسبة 100%

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، حسين حمة كريم، قطع إيران إمدادات الماء بنسبة 100%، فيما حذّر مدير عام السدود في إقليم كوردستان، أكرم أحمد، من الانخفاض الملحوظ الحاصل في مناسيب المياه في السدود هذه السنة.

وقال أحمد، في تصريح صحفي إن “مناسيب المياه في السدود انخفضت هذه السنة بنسبة ملحوظة، وسيكون لشحة المياه تأثير كبير على المواطنين، خاصة الساكنين على ضفاف الأنهار”.

وأوضح أنه “ستقل المياه التي توفرها الآبار بدرجة أكبر، وقد تم إبلاغ أصحاب الأراضي الزراعية المشاطئة للأنهار في إقليم كوردستان ووسط العراق بعدم زراعتها هذه السنة بسبب شحة المياه”.

أما عن سبب تلكؤ إنجاز عدد من السدود التي كان قد تقرر بناؤها، أشار مدير عام السدود في إقليم كوردستان إلى أن “العمل في 17 سداً قد توقف بسبب نقص التمويل، وطلبنا من مجلس الوزراء إكمال إنجاز تلك السدود، لكننا لم نتلق أي رد حتى الآن”.

وتشير إحصائيات المديرية العامة للموارد المائية في إقليم كوردستان إلى حفر 49585 بئراً في إقليم كوردستان، حتى أواسط كانون الأول 2020، لأغراض الشرب والري والصناعة، من بينها 23625 بئراً مجازاً، بينما تم حفر 25960 بئراً بدون إجازة.

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، حسين حمة كريم، قطع إمدادات الماء بنسبة 100% من جانب إيران.

وقال إن “70% من مياه نهر سيروان تأتي من الأراضي الإيرانية لتصب في أراضي إقليم كوردستان، وقد قطعت إيران هذه الإمدادات بنسبة 100% وغيرت مسارها، كما غيرت مسار نهري الزاب الأعلى والزاب الأسفل، ولهذا انخفضت مناسيب مياه الأنهر في إقليم كوردستان بصورة ملحوظة”.

وأشار حمة كريم إلى أن مسألة المياه مسألة سيادية تتحمل الحكومة الاتحادية المسؤولية عنها، لهذا فإن من واجب بغداد أن تخوض مفاوضات في هذا الخصوص.

وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، أعلن مؤخراً أن المياه التي تصب في أراضي العراق قادمة من إيران، بلغت مستوى الصفر، وقال إن “إمدادات المياه قطعت بالكامل والجانب الآخر ليس مستعداً لمشاركة الضرر مع العراق”.

الحمداني، اتهم تركيا وإيران بانتهاك الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه و”بات العراق الآن في وضع خطير ونهرا دجلة والفرات مقبلان على جفاف تاريخي”.

وزير الموارد المائية العراقي أشار إلى أن تركيا زودت العراق بكل المعلومات التي تخص السدود وخزانات المياه، لكن إيران قطعت كل موارد المياه عن العراق بدون أن تشاركه الضرر الناجم عن ذلك.