إقليم كوردستان: 8 وفيات و372 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تسجيل 8 وفيات و372 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في عموم مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 5218 فحصا جديدا في جميع مناطق الاقليم اظهرت اصابة 372 شخصا بفيروس كورونا.

واكد البيان ان 478 مصابا اكتسبوا الشفاء من الفيروس خلال المدة ذاتها، مقابل وفاة 8 مصابين في جميع مناطق الاقليم.

وفي اجمالي احصاءات الوزارة اشار البيان الى انها قامت بحجر 21871 شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اكد اجراء 496037 فحصا في جميع مناطق الاقليم منذ ظهور المرض اظهرت اصابة 373335 شخصا، تعافى منهم 360217 مصابا بعد تلقي العلاج، فيما لا يزال 6306 مصابا تحت العناية الطبية، وتأكد وفاة ما مجموعه 6812 مصابا في جميع مناطق الاقليم.