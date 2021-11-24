الصدر: الكورد وبعض السنة “يدعمون ضمناً” حكومة “الأغلبية الوطنية”

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأربعاء إن الكورد وبعضاً من السنة يؤيدون ضمناً تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”.

وقال الصدر خلال لقائه عدداً من المرشحين المستقلين الفائزين في الانتخابات العراقية، إن “الحكومة التوافقية فشلت مراراً ولن اشترك فيها مطلقاً”. مبينا ان “الحل الوحيد لإنقاذ العراق هو تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فإما أن أشكلها أنا ويكون الطرف الآخر في المعارضة أو العكس، ولن اشترك في حكومة توافقيةً مطلقاً إذ أننا جربنا خلطة العطار سابقاً وفشلت وصار من المعيب المضي بها”، رافضا “بيع وشراء المناصب الرفيعة من أجل “مغانم مالية”.

وأشار الصدر إلى أن المرشحين المستقلين “انتصروا انتصاراً كبيراً” في الانتخابات الأخيرة ويتعين عليهم استثمار ذلك بدعم حكومة “الأغلبية الوطنية”، معتبرا “فوز المرشحين المستقلين هو صورة جميلة بالنسبة لي، لكنه مخيف للبعض، كما أن الطرف الخاسر في الانتخابات يعمد إلى سرقة أصواتهم ليصعد مرشحوه الخاسرون إلى البرلمان بدلاً عنهم، وهذا مرفوض قطعاً”.

وأضاف أن “بعض الأحزاب تلجأ إلى ضمّ المرشحين الفائزين إليها، إما بالترغيب عبر شرائهم بالأموال، أو بالتهديد، كما أنهم قد يتعرضون للقتل”.

وتابع “أقمت مدة 15 عاماً في إيران وأبلغت أكبر سلطة فيها برفضي التدخل الخارجي في شؤون العراق، ولم أخضع لمراجع دين حتّى، كما أنني أبلغت السعودية خلال زيارتي لها بذلك أيضاً”، مشيراً إلى أن موقفه المعارض للولايات المتحدة “لكونها محتلة للعراق” فإذا زالت هذه الصفة عنها “سيكون لي موقفاً” جديداً منها.

وتصدرت الكتلة الصدرية التي يقودها الصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي أجريت في الشهر الماضي. ورفضت قوى شيعية عديدة تلك النتائج.