الصحة: الموجة الجديدة ستدخل في أي لحظة وخطورتها بدوام المدارس والجامعات

حذرت وزارة الصحة، من دخول الموجة الجديدة لفيروس كورونا الى البلاد في “أي لحظة”.

وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة، هيثم العبيدي في تصريح صحفي، إن “الوزارة اعلنت رسميا امكانية دخول الموجة الجديدة لكورونا بأي لحظة حاليا، وخطورتها تكمن من خلال بدء الدوام الحضوري للمدارس والجامعات”.

وأشار الى “اتخاذ عدد من الاجراءات تمثلت بتهيئة المستشفيات الخاصة بعزل مرضى كورونا وتوفير الادوية ، والمسحات والمعدات الشخصية للملاكات الطبية، مع توفير اللقاحات”.

وأكد العبيدي “عدم صدور اي قرار حتى الان بخصوص منع دخول الوافدين من الدول التي ارتفعت فيها اعداد الاصابات، وحاليا الأمر قيد الدراسة من قبل اللجان والخبراء الاستشاريين، واقراره سيكون عند ارتفاع الاصابات ودخول المتحور الجديد”.

ونوه بان “قرار حظر التجوال يقر من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة ويكون مركزيا وفق التطورات التي تحدث ودخول المتحور الجديد الى العراق”.

وأوضح العبيدي أن “الفيروس يغير وضعه وبإمكانه اصابة الاشخاص الذين اصيبوا سابقا وحتى متلقي اللقاح بجرعة واحدة، لكن ليس بالخطورة الشديدة”، مبينا أن “طبيعة الفيروس خطيرة والموجة جديدة تدخل ضمن موجات الفيروس المتعددة، ومن المؤكد انها ستدخل الى العراق”.