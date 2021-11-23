نوفمبر 23, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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طقس العراق: انخفاض بدرجات الحرارة يصاحبها زخات مطر في هذه المناطق

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فى :أخبار عــامة
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طقس العراق: انخفاض بدرجات الحرارة يصاحبها زخات مطر في هذه المناطق

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، متوقعة انخفاض بدرجات الحرارة مع تساقط زخات مطر.

وذكرت الهيئة في بيان أن “طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائما جزئيا الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحوا يتحول تدريجيا الى غائم جزئي واحيانا الى غائم، ولا تغير في درجات الحرارة في الاقسام الوسطى والجنوبية، فيما ستنخفض الحرارة بضع درجات في القسم الشمالي من البلاد”.

وأضاف البيان، أن “طقس يوم الخميس سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة بعد الظهر في أماكن متفرقة تكون رعدية احيانا في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائما جزئيا الى غائم، وفي المنطقة الجنوبية سيكون غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة خلال الليل في أماكن متفرقة تكون رعدية احيانا، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلا في المنطقة الوسطى، ولا تغير فيها عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية”.

واوضح، أن “طقس البلاد ليوم الجمعة سيكون صحوا مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية، ولا تغير فيها في المنطقة الجنوبية من البلاد”.

ولفت البيان، الى أن “طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم في جميع مناطق البلاد، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما ستنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية من البلاد”.

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