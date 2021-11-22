الرئيس بارزاني يبحث مع السفير التشيكي الجديد سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين

استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين، اليوم الاثنين السفير التشيكي الجديد لدى العراق بيتر ستيبانك.

وخلال اللقاء، تمت الإشارة إلى العلاقات التاريخية بين شعب كوردستان والجمهورية التشيكية، وتم التأكيد على سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية التشيكية في المجالات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية.

وتناول الاجتماع الوضع السياسي في العراق والمستجدات التي تلت الانتخابات النيابية العراقية، وعبّر الجانبان عن أملهما في تسفر نتائج الانتخابات عن تغيير إيجابي في العملية السياسية العراقية بما يسهم في الاستقرار وتحقيق تطلعات المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، تمنى الرئيس بارزاني للسفير التشيكي لدى العراق بالنجاح في مهامه الجديدة.