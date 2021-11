التحالف يشيد بـ «حليفته» البيشمركة: قوة متمكنة وموثوق بها

أشاد التحالف الدولي، اليوم الإثنين، بقوات البيشمركة، مؤكداُ أنها «قوة حليفة متمكنة»، كما عبّر عن افتخاره بها كحليفة.

وقال التحالف الدولي على حسابه في ‹تويتر›: «إن قوات البيشمركة أثبتت أنها قوة حليفة متمكنة وموثوق بها وتعمل على دعم المعركة لهزيمة داعش»، وأضاف «نحن فخورون بحلفائنا».

The #Peshmerga has proven to be a capable & trusted partner force as it remains determined in support of our ongoing fight to #DefeatDaesh. @Coalition is proud of our partners as we share the goals of a secure Iraq & regional stability. #StrongerTogether https://t.co/l22F2HIw0p

— Inherent Resolve (@CJTFOIR) November 22, 2021