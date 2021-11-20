مسرور بارزاني وولي العهد البحريني يبحثان أوضاع العراق وتعزيز التعاون الاستثماري

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وولي العهد البحريني، اليوم السبت، أوضاع العراق وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.

واجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم، مع ولي العهد نائب القائد الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين سلمان بن حمد آل خليفة.

ووفق بيان لحكومة الإقليم، فقد جرى في اللقاء، التباحث حول الوضع العام في العراق، كما تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة بين إقليم كوردستان ومملكة البحرين.

كما سلط الجانبان الضوء على التعاون الاستثماري بما يسهم في ضخ استثمارات جديدة، والعمل على زيادة وتيرتها بالاستفادة من الخبرات البحرينية في هذا الصدد.