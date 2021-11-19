مسرور بارزاني: نفذنا مشاريع بـ 5% من ميزانية العراق .. لكن أين ذهبت الـ 95% منها؟

شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، في حلقة نقاشية خلال قمة حوار المنامة المنعقدة في العاصمة البحرينية بحضور مئات الشخصيات العالمية.

وتحدث مسرور بارزاني خلال الحلقة النقاشية عن آخر المستجدات في العراق والمنطقة، كما سلط الضوء على مكانة إقليم كوردستان ودوره في تحقيق الاستقرار.

وتطرق رئيس الحكومة إلى جملة ملفات داخلية، ومنها الإصلاح، موضحاً أن «إقليم كوردستان بحاجة إلى وقت ليلمس نتائج الإصلاح».

كما تحدث عن موضوع الهجرة، وأشار إلى أنها ظاهرة عالمية بل وتحصل في كل مكان من العالم، إلا أنه أكد أنه تمت المتاجرة بمواطني إقليم كوردستان لـ «مآرب سياسية».

وأضاف «لا ينبغي استخدام المواطنين كسلاح بأي شكل من الأشكال».

وتطرق مسرور بارزاني في حديثه إلى التحديات التي تواجه المنطقة، وقال إن «إقليم كوردستان أصبح واحة استقرار في المنطقة».

وأردف «نحن بحاجة إلى منظومة أمنية جديدة في الشرق الأوسط».

ولفت إلى أنه يتعين أن تنخرط جميع دول المنطقة في المنظومة الأمنية الجديدة بما في ذلك إيران.

وقال: «نحن بحاجة إلى العمل من أجل تحقيق الاستقرار على مستوى المنطقة»، وأعرب عن أسفه لغياب العمل المشترك على الصعيد الأمني في المنطقة.

وعن الحشد الشعبي، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان إنه «ليس مؤسسة موحدة»، وأردف في الوقت نفسه أنه «ليست جميع فصائل الحشد الشعبي خارجة عن القانون».

وقال: «على الميليشيات وضع أسلحتها في مصلحة البلاد».

وبيّن مسرور بارزاني أن «استقرار إقليم كوردستان لم يتحقق بلا تضحيات».

ولفت إلى أنه في منطقة الشرق الأوسط «يتم خلق المشاكل وليس إيجاد الحلول».

وقال مسرور بارزاني: «نفذنا في السنوات الماضية مشاريع بـ5 بالمئة من ميزانية العراق»، وتساءل «لكن على ماذا اُنفقت 95 بالمئة من ميزانية العراق؟».