نيجيرفان بارزاني وبرهم صالح يؤكدان على التعاون للتغلب على المرحلة الراهنة في العراق

أكد كل من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الجمهورية برهم صالح يوم الأربعاء على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف العراقية كافة للتغلب على المرحلة الحالية التي أعقبت نتائج الانتخابات التشريعية في العراق.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني للرئيس العراقي برهم صالح، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم اليوم الأربعاء.

وذكر البيان أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة، وتبادل الآراء حول الأوضاع في العراق بشكل عام، والمرحلة التي تلت عملية التصويت، و انتخابات مجلس النواب العراقي وما أفرزته من نتائج، والعلاقات بين أربيل – بغداد، والجهود المبذولة في إطار تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، ومواجهة تهديدات داعش، والتطورات في المنطقة بشكل عام.

وأضاف البيان أن الجانبين أكد على أهمية وضرورة التعاون والتنسيق بين القوى والأطراف العراقية للتغلب على تحديات المرحلة الراهنة.

ووفقا للبيان فإن الجانبين اتفقا على أن يعمل الجميع لتحقيق الاستقرار، وتشكيل حكومة خدمات تلبية لمطالب، وتوقعات المواطنين، ووضع العملية السياسية والبلاد على الطريق والمسار الصحيح.