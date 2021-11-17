المتحدث باسمها: حكومة إقليم كوردستان لن تتوانى عن إعادة اللاجئين العالقين على الحدود البيلاروسية طوعياً

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، د. جوتيار عادل، ان حكومة الإقليم لن تتوانى عن بذل كل الجهود لضمان عودة المهاجرين العالقين على حدود بيلاروس طوعيا .

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، “خلال الاسابيع الماضية، سقط عدد من مواطني إقليم كوردستان ضحايا بيد المهربين من اجل المنفعة المادية”، مردفاً ” ان بعض الاطراف استغلت قضية المهاجرين للاساءة إلى حكومة إقليم كوردستان لاهداف قصيرة الأمد، لتظهر الحقائق بانها كانت فقط دعايات بعيدة عن الواقع”.

واضاف ” ان حكومة إقليم كوردستان لن تتوانى عن بذل كل الجهود لضمان عودة المهاجرين العالقين على حدود بيلاروس طوعيا، كما وتعتبر ان من واجبها تقديم كافة التسهيلات لهم وان ترحب ترحيبا حاراً بعودتهم من جديد”.

مشيرا الى ان “حكومة اقليم كوردستان تشكر جميع الاطراف التي تعاونت وتتعاون في إعادة هؤلاء المهاجرين طوعيا الى وطنهم”.