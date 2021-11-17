إقليم كوردستان.. إنخفاض عدد الوفيات بكورونا
أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 2021/11/17، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.
وقالت الوزارة في بيانها رقم 630، ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الفائتة كان كالتالي:
. الفحوصات: (5987 فحصاً جديداً)
• (3005) اربيل
• (787) السليمانية
• (1940) دهوك
• (23) حلبجة
• (103) كرميان
• (129) رابرين
. الاصابات: (465 اصابة جديدة)
• (175) اربيل
• (56) السليمانية
• (202) دهوك
• (3) حلبجة
• (11) كرميان
• (18) رابرين
. الشفاء: (513 حالة شفاء جديدة)
• (200) اربيل
• (63) السليمانية
• (187) دهوك
• (11) حلبجة
• (25) كرميان
• (27) رابرين
. الوفيات: (11 حالة وفاة)
• (3) اربيل
• (1) السليمانية
• (4) دهوك
• (0) حلبجة
• (3) كرميان
• (0) رابرين