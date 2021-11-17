إقليم كوردستان.. إنخفاض عدد الوفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 2021/11/17، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 630، ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الفائتة كان كالتالي:

. الفحوصات: (5987 فحصاً جديداً)

• (3005) اربيل

• (787) السليمانية

• (1940) دهوك

• (23) حلبجة

• (103) كرميان

• (129) رابرين

. الاصابات: (465 اصابة جديدة)

• (175) اربيل

• (56) السليمانية

• (202) دهوك

• (3) حلبجة

• (11) كرميان

• (18) رابرين

. الشفاء: (513 حالة شفاء جديدة)

• (200) اربيل

• (63) السليمانية

• (187) دهوك

• (11) حلبجة

• (25) كرميان

• (27) رابرين

. الوفيات: (11 حالة وفاة)

• (3) اربيل

• (1) السليمانية

• (4) دهوك

• (0) حلبجة

• (3) كرميان

• (0) رابرين