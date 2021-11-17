الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تشكر إقليم كوردستان‎‎

شكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الأربعاء، إقليم كوردستان على مساعدته في الحصول على البذور واختبار جودتها وتسهيل عملية تسليمها عبر الحدود إلى المزارعين السوريين.

وقالت الوكالة في بيان: «مع استمرار توزيع البذور للمزارعين، تود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تشكر شركاءنا في إقليم كوردستان العراق على مساعدتهم في الحصول على البذور واختبار جودتها وتسهيل عملية تسليمها عبر الحدود، بحيث تصل هذه البذور إلى المزارعين السوريين في الوقت المناسب».

وكان رئيس هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، سلمان بارودو، قد أكد يوم الاثنين لـ (باسنيوز)، أن «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد أرسلت ثلاثة آلاف طن من بذار القمح لزراعته في شمال وشرقي سوريا»، مشيراً إلى أن «ذلك كان رسالة إيجابية للإدارة الذاتية وشكرناهم على ذلك بالرغم من أن الكمية كانت ضئيلة، مقارنة مع احتياجات المنطقة».