الخارجية العراقية: عدد الراغبين بالعودة الطوعية من بيلاروس تجاوز 325

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاربعاء، عن ارتفاع اعداد المهاجرين العراقيين الراغبين بالعودة من بيلاروس.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في تصريح صحافي، ان “أعداد الراغبين بالعودة الطوعية من بيلاروس ارتفعت لاكثر من 325 مهاجرا”، مبينا ان “الرحلة ستتوجه من عاصمة بيلاروس منسك يوم غد إلى أربيل ثم بغداد”.

واضاف ان “الخارجية العراقية تنسق مع الجهات الوطنية لإنجاح رحلة الاجلاء”، لافتا الى ان “الفرق الدبلوماسية المقيمة في بيلاروس تعمل بشكل متواصل”.