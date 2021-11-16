رئيس إقليم كوردستان: إدارة مناطق المادة 140 بشراكة بغداد واربيل ستقطع الطريق على عودة داعش

جدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء دعوته إلى ضرورة أن تكون هناك إدارة مشتركة للمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد لعدم السماح لتنظيم داعش للتوسع مرة أخرى في البلاد، مبينا أن العوامل التي أدت إلى ظهور هذا التنظيم المتشدد لم تنته لغاية الآن.

وقال الرئيس بارزاني في كلمة له في”منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط” الذي تحتضنه الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك، إن “الانتخابات الاخيرة جرت قبل موعدها في 6 أشهر نزولا عند مطالب المتظاهرين في احتجاجات العام 2019″، مشددا على أنه “يتعين أن يكون لدينا موقف ورؤية لعراق ما بعد وقبل داعش ونسأل أنفسنا عن العوامل التي ادت لظهور داعش هل انتهت؟ الجواب لا”.

وأضاف أنه “بعد الانتخابات الفرصة متاحة لمنح الحقوق الطبيعية للشعب، وتحقيق الأمن والاستقرار، وهذا أيضا يحتاج إلى وقت، وينبغي للحكومة المقبلة العمل على تحقيق مطالب الشعب، والشراكة السياسية بين الجميع”.

وتابع رئيس الاقليم بالقول: صحيح أننا حققنا الانتصار العسكري على داعش ولكننا أمام مرحلتين في الوقت الراهن الاولى: ترسيخ الثقة والسلم والأمن والاستقرار، والثانية تتمثل بتوفير الخدمات لأبناء الشعب كافة”.

ونوه إلى أن “هناك ثلاثة مكونات في العراق الشيعة والكورد والسنة، وهذه المكونات لديها جغرافية سياسية تجمعها لذا يتعين وبالشراكة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إدارة مناطق المادة 140 من الدستور العراقي لقطع الطريق أمام عودة داعش ومنع اتساعه مرة أخرى”.