أمريكا تجدد التزامها بدعم البيشمركة واستمرار مساعداتها اللوجستية

بحث نائب رئيس اركان البيشمركة لشؤون الإدارة والميرة اللواء الركن هوشمند رشيد ، اليوم الثلاثاء ، مع مسؤول مكتب التنسيق الأمني الأمريكي في إقليم كوردستان الكولونيل دوغلاس ، الدعم اللوجستي والاستشاري الأمريكي لقوات البيشمركة ، مشيراً الى ان هذا الدعم له دور كبير في تقوية وتعزيز قدرات قوات البيشمركة واستعداداتها لمقارعة وهزيمة الإرهاب.

نائب رئيس اركان البيشمركة لشؤون الإدارة والميرة ، شدد على أهمية استمرار الدعم والتنسيق الأمريكي مع قوات البيشمركة في مواجهة الإرهاب.

من جانبه ، أكد مسؤول مكتب التنسيق الأمني الأمريكي في إقليم كوردستان الكولونيل دوغلاس ، على التزام بلاده بدعم قوات البيشمركة واستمرار مساعداتها اللوجستية لها ، وتقوية العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان في مختلف المجالات.

كما جرى خلال اللقاء ، مناقشة عملية الإصلاحات الجارية في وزارة البيشمركة ، والمساعدات اللوجستية الامريكية واستمرارها.