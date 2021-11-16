القنصل الإماراتي في أربيل: إقليم كوردستان يحرز تقدماً كبيراً في جميع المجالات

اكد القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كوردستان، احمد ابراهيم، خلال زيارته الى محافظة دهوك، اليوم الثلاثاء، ان إقليم كوردستان يحرز تقدماً كبيراً وفي مختلف المجالات.

وقال القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في تصريح لـ(باسنيوز): ” ان الكابينة الحالية لحكومة إقليم كوردستان تمكنت من ان تقدم خدمات كثيرة لمواطني إقليم كوردستان، ونحن لمسنا هذا الامر في الكثير من المناطق التي زرناها”.

وأضاف، “شهد اقليم كوردستان تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، وكان للرئيس مسعود بارزاني دوراً كبيراً في دعم هذا التطور”.

مشيرا الى انه “على الرغم من الازمة المالية والوضع الحالي، إلا ان الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لم تتوقف ولا تزال مستمرة بتقديم الخدمات وفي كافة المجالات، واستطيع القول بأن الاقليم قد شهد تطوراً يضاهي 20 عاما، وهناك دلائل ملموسة تشير الى هذا التطور الذي يزداد يوما بعد يوم”.