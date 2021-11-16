الاطار التنسيقي يقرر مناقشة مبادرة الحكيم في منزل المالكي

كشف تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، عن موعد انعقاد اجتماع الإطار التنسيقي بمنزل رئيس دولة القانون نوري المالكي.

وقال القيادي في التيار رحيم العبودي ان “قادة الإطار التنسيقي سيعقدون اجتماعا في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي خلال اليومين المقبلين لمناقشة مبادرة السيد عمار الحكيم لإنهاء الانسداد السياسي”.

وكان زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، قد قدم ورقة تسوية الى الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، تقضي الى حل الأزمة التي أعقبت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والتي أفضت لخسارة عدة قوى شيعية بارزة.

وبشأن الوضع الراهن؛ أضاف العبودي أن “الإطار التنسيقي قدم الكثير من الطعون والأدلة الجديدة إلى المفوضية والهيئة القضائية للانتخابات”، مشيرا إلى أن “عدد الطعون المقدمة للمفوضية بلغت 1523 طعنا”.

وتعترض قوى شيعية تتقدمها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله على نتائج الانتخابات، ويعتصم أنصارها منذ نحو شهر قرب المنطقة الخضراء، في محاولة للضغط على السلطات العراقية لإعادة فرز النتائج يدوياً.

وكان مصدر سياسي مطلع،قد قال ان “الحكيم قدم ورقة تسوية الى الإطار التنسيقي لحل أزمة النتائج، وقوى الاطار تدرس حالياً هذه الورقة وكيفية تطبيقها وامكانية ما جاء فيها، ثم عرضها على القوى السياسية الاخرى”.

وكشف المصدر أن “الورقة تضم (الغاء قانون الانتخابات الحالي، إلغاء مفوضية الانتخابات، الغاء الاجهزة الإلكترونية والتعامل بالفرز اليدوي، انتخابات مبكرة بعد سنتين، اختيار رئيس وزراء توافقي، الحفاظ على الحشد الشعبي وعدم المساس به أو بقانونه، تشكيل مجلس استشاري سياسي يرسم القرار السياسي)”.