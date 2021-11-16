تسجيل 170 عراقياً يرغب بالعودة من بيلاروسيا

أعلنت وزارة الخاريجة العراقية، تسجيل 170 من الراغبين بالعودة الطوعية، من بيلاروسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف، في تغريدة بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء (16 تشرين الثاني 2021): “سجلنا حتى الآن 170 من الراغبين بالعودة الطوعية ومنحنا 55 جواز سفر – عبور”.

واضاف أن “كوادرنا الدبلوماسيّة الآن تستكمل التنسيق اللوجستي مع سلطات المطار في منسك لتنفيذ الرحلة الاستثنائية لاعادة العالقين”.

ومنذ أكثر من أسبوع، حوصر آلاف المهاجرين على الحدود البيلاروسية – البولندية، إذ يعيشون أوضاعا صعبة، ويرغب المهاجرون في العبور إلى بولندا عبر بيلاروسيا وإلى بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى ليلاً.

واتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا، مراراً، بتشجيع المهاجرين على دخول أوروبا.

وكيل لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية كان قد أعلن أن العراق سينظم رحلة جوية استثنائية من بيلاروسيا إلى بغداد لإعادة المهاجرين العراقيين الراغبين في العودة إلى العراق طوعياً.

وصرح وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، كريم النوري، لشبكة رووداو الإعلامية يوم الأحد (14 تشرين الثاني 2021) أنه “يوجد حالياً 525 مهاجراً عراقياً في بولندا موزعين في 8 مخيمات، لكن عدد المهاجرين العراقيين العالقين حتى الآن على الحدود البيلاروسية – البولندية غير معلوم، لأن الحكومة العراقية لا تستطيع الوصول إلى أولئك المهاجرين الذين يعيشون في ظل ظروف إنسانية وصحية صعبة للغاية ويعانون من البرد والجوع”.

وحسب وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية فانه “خلال الأيام القليلة القادمة، سيتوجه وفد عراقي برئاسته وعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات العراقيين وعدد من المؤسسات المعنية، ألمانيا، لغرض التباحث حول أحوال المهاجرين العراقيين الذين رفضت ألمانيا طلباتهم لنيل حق اللجوء”.

علق آلاف من المهاجرين، على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، ويعانون أوضاعاً سيئة جداً، ويحاول هؤلاء دخول بولندا من بيلاروسيا ليصلوا من هناك إلى دول أوروبية أخرى، وقد لقي ثمانية مهاجرين على الأقل حتفهم على حدود البلدين، فيما أرسلت بولندا أكثر من 15 ألف جندي إلى الحدود مع بيلاروسيا لمنع دخول المهاجرين إلى أراضيها.