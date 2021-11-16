العراق.. تسجيل 807 إصابات و26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 807 إصابات و26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في العراق، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء (16 تشرين الثاني 2021)، انها سجلت 807 اصابات جديدة بفيروس كورونا، وبهذا يصل عدد الاصابات الكلي لفيروس كورونا في العراق الى 2070883 حالة.

كما سجلت الوزارة 26 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الكلّي للوفيات جرّاء كورونا الى 23562 حالة، منذ انتشار الجائحة في البلاد.

اما حالات الشفاء من كورونا، حسب بيان وزارة الصحة بلغت 1173 حالة، وبهذا يصبح عدد الذين اكتسبوا الشفاء من الفيروس المستجد 2027560 شخصاً، في جميع انحاء العراق.

وزارة الصحة اشارت الى ان العدد التراكمي للملقحين ضد كورونا وصل إلى 6732542 شخصاً، بعد أن تلقّى 123463 شخصاً اللقاح المضاد للفيروس المستجد، منذ امس الاثنين.