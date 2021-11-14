رغبة مصرية بتطوير العلاقات في القطاع الاستثماري والتبادل التجاري مع إقليم كوردستان

مسرور بازاني يستقبل السفير المصري لدى العراق

أبدت مصر، اليوم الأحد، رغبتها بتطوير العلاقات في القطاع الاستثماري والتبادل التجاري مع إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم، السفير المصري لدى العراق وليد محمد إسماعيل.

وخلال اللقاء، الذي حضره القنصل المصري في إقليم كوردستان محمد وجيه حجازي، جرى التباحث حول الوضع العام في العراق وسبل تعزيز العلاقات بين مصر وإقليم كوردستان.

وأشار رئيس الحكومة إلى مكانة مصر المهمة في المنطقة، معرباً عن رغبة إقليم كوردستان في توطيد العلاقات مع مصر على الصعد كافة.

هذا وشكر السفير المصري حكومة إقليم كوردستان على تنسيقها، وأبدى استعداد بلاده لمواصلة تطوير العلاقات، ولا سيما في القطاع الاستثماري والتبادل التجاري.