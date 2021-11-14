ميزانية خاصة من رئيس حكومة إقليم كوردستان لمهرجان دهوك الدولي للسينما

أسفر انتشار وباء «كورونا» العام المنصرم عن إلغاء مهرجان دهوك الدولي للسينما، لكن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خصص ميزانية خاصة للدورة الثامنة للمهرجان الذي ينطلق يوم غد الاثنين.

حسن عارف، المتحدث باسم المهرجان أفاد لـ (باسنيوز) «من المقرر أن تنطلق يوم غد الاثنين 15 نوفمبر / تشرين الأول 2021، الدورة الثامنة لمهرجان دهوك الدولي للسينما، بمشاركة 94 فيلم، وسيكون فيلم «الامتحان» للمخرج الكوردي المعروف شوكت أمين كوركي، فيلم افتتاح المهرجان».

وأضاف «ولهذا السبب، خصص رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ميزانية خاصة للمهرجان، ونحن نشكر رئيس الحكومة على هذا الدعم، لأنه سيسهم في إغناء المهرجان ويزيد من تألق دهوك من ناحية السينما والفن».

وتشارك 30 دولة في مهرجان دهوك الدولي للسينما، والأفلام المشاركة قسم منها يعرض للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وحتى العالم، وتتنافس على جوائز المهرجان.