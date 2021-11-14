نوفمبر 14, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

القنصل الكويتي لدى اربيل: مشتركات كثيرة تجمع كوردستان والكويت وحكومة الاقليم سهلت الاستثمار

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
66 مشاهدات

القنصل الكويتي لدى اربيل: مشتركات كثيرة تجمع كوردستان والكويت وحكومة الاقليم سهلت الاستثمار

قال القنصل العام الكويتي لدى اربيل عمر الكندري ان هناك العديد من المشتركات بين الكويت واقليم كوردستان، مشيرا الى ان حكومة الاقليم قدمت تسهيلات كثيرة للمستثمرين.

وجاءت تصريحات عمر الكندري خلال مقابلة خاصة مع قناة كوردستان 24 تم خلالها الحديث عن العديد من القضايا.

وقال الكندري لكوردستان 24 ان هنالك العديد من القيم والمشتركات بين شعب الكويت وشعب اقليم كوردستان فالتسامح وثقافة التعايش والتعامل الانساني أهم ما يجمع الشعبين.

واكد الكندري أن حكومة اقليم كوردستان قدمت العديد من التسهيلات للمستثمرين ومد الجسور بين الكويت والاقليم، مشيرا الى ان القنصلية تشجع بشكل دائم رجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في الاقليم.

واشار عمر الكندري الى ان دولة الكويت قدمت الكثير من العون للاجئين والنازحين في اقليم كوردستان خصوصا بعد اجتياح تنظيم داعش للعديد من المناطق العراقية.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi