القنصل الكويتي لدى اربيل: مشتركات كثيرة تجمع كوردستان والكويت وحكومة الاقليم سهلت الاستثمار

قال القنصل العام الكويتي لدى اربيل عمر الكندري ان هناك العديد من المشتركات بين الكويت واقليم كوردستان، مشيرا الى ان حكومة الاقليم قدمت تسهيلات كثيرة للمستثمرين.

وجاءت تصريحات عمر الكندري خلال مقابلة خاصة مع قناة كوردستان 24 تم خلالها الحديث عن العديد من القضايا.

وقال الكندري لكوردستان 24 ان هنالك العديد من القيم والمشتركات بين شعب الكويت وشعب اقليم كوردستان فالتسامح وثقافة التعايش والتعامل الانساني أهم ما يجمع الشعبين.

واكد الكندري أن حكومة اقليم كوردستان قدمت العديد من التسهيلات للمستثمرين ومد الجسور بين الكويت والاقليم، مشيرا الى ان القنصلية تشجع بشكل دائم رجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في الاقليم.

واشار عمر الكندري الى ان دولة الكويت قدمت الكثير من العون للاجئين والنازحين في اقليم كوردستان خصوصا بعد اجتياح تنظيم داعش للعديد من المناطق العراقية.