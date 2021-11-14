اقليم كوردستان: ارتفاع عدد اصابات ووفيات كورونا
أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.
وقالت الوزارة في بيانها رقم 627: ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الفائتة كان كالتالي:
. الفحوصات: (5139 فحصاً جديداً)
• (3231) اربيل
• (852) السليمانية
• (840) دهوك
• (40) حلبجة
• (176) كرميان
• (0) رابرين
. الاصابات: (567 اصابة جديدة)
• (381) اربيل
• (100) السليمانية
• (61) دهوك
• (7) حلبجة
• (18) كرميان
• (0) رابرين
. الشفاء: (643 حالة شفاء جديدة)
• (200) اربيل
• (178) السليمانية
• (194) دهوك
• (14) حلبجة
• (21) كرميان
• (36) رابرين
. الوفيات: (16 حالة وفاة)
• (3) اربيل
• (3) السليمانية
• (4) دهوك
• (1) حلبجة
• (2) كرميان
• (3) رابرين