اقليم كوردستان: ارتفاع عدد اصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 627: ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الفائتة كان كالتالي:

. الفحوصات: (5139 فحصاً جديداً)

• (3231) اربيل

• (852) السليمانية

• (840) دهوك

• (40) حلبجة

• (176) كرميان

• (0) رابرين

. الاصابات: (567 اصابة جديدة)

• (381) اربيل

• (100) السليمانية

• (61) دهوك

• (7) حلبجة

• (18) كرميان

• (0) رابرين

. الشفاء: (643 حالة شفاء جديدة)

• (200) اربيل

• (178) السليمانية

• (194) دهوك

• (14) حلبجة

• (21) كرميان

• (36) رابرين

. الوفيات: (16 حالة وفاة)

• (3) اربيل

• (3) السليمانية

• (4) دهوك

• (1) حلبجة

• (2) كرميان

• (3) رابرين