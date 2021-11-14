العراق يسجل 859 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الأحد، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم البلاد خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، انها سجلت 859 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم العراق.

واضافت: ان عدد حالات الشفاء بلغت 1374، مبينة ان عدد الوفيات المسجلة بلغ 20 شخصا وان 78315 تلقوا اللقاحات المضادة للجائحة خلال 24 ساعة، فيما بلغ العدد التراكمي للمواطنين الذين تلقوا التطعيم بلقاحات مضادة لكورونا، 65899397 مواطنا.

ادناه جدول مفصل بالموقف الوبائي والتلقيحي كما نشرته الوزارة: