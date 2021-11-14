عشرات العراقيين يجتازون حدود بولندا.. والاخيرة تخشى عمليات تسلل كبرى

أعلنت السلطات البولندية، اليوم الاحد، أن عشرات المهاجرين غير الشرعيين تمكنوا من اجتياز حدودها قادمين من بيلاروس، محذرة من أن التحضيرات جارية لعملية تسلل أكبر اليوم.

وقالت الشرطة البولندية على حسابها في “تويتر” أن “نحو 50 مهاجرا اقتحموا حدود البلاد وعبروها في الساعة الخامسة من مساء أمس في منطقة ستارزين، مشيرة إلى عناصر الشرطة، خلال عملية البحث عن المتسللين، ألقوا القبض على 22 مواطنا عراقيا”.

واضافت انها “اعتقلت أمس أربعة أشخاص، وهم بولندي وجورجيان وسوري، بتهمة مساعدة المهاجرين في عبور الحدود بطريقة غير قانونية، لنقلهم 13 شخصا اجتازوا الحدود”.

في غضون ذلك، حملت وزارة الدفاع البولندية الجيش البيلاروسي المسؤولية عن رشق الجنود البولنديين المنتشرين عند الحدود بالحجارة مرتين خلال اليوم السابق.

من جانبه، حذر حرس الحدود البولندي على حسابه في “تويتر” من أنه “يرصد تحضيرات عند الجانب البيلاروسي من الحدود في محيط معبر “كوزنيتسا” لعملية تسلل كبرى اليوم”.