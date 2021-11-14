وزارة الهجرة: وفد عراقي سيزور ألمانيا لبحث أوضاع المهاجرين

أعلن المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن من المقرر توجه وفد مشترك لثلاث وزارات عراقية هذا الأسبوع إلى ألمانيا وربما دول أخرى للاطلاع على مشكلة المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية مع الاتحاد الأوروبي وخاصة مع بولندا، موضحاً: “أبلغنا الاتحاد الأوروبي بأن على الدول الأوروبية أن تتعامل باحترام مع العراقيين”.

و في تصريح صحفي، قال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس: “بموجب الأمر الديواني المرقم (170) من المقرر أن يتوجه هذا الأسبوع وفد عراقي يمثل وزارات الهجرة والمهجرين والخارجية والنقل ألمانيا، وربما عدداً من الدول الأخرى، بهدف الاطلاع على أحوال العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا مع دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة مع بولندا، وإعداد تقرير بهذا الخصوص، وكذلك تشجيع العراقيين الراغبين في العودة وتأمين طائرات لإعادتهم”.

وأضاف عباس: “أبلغنا الاتحاد الأوروبي بأن على الدول الأوروبية أن تتعامل باحترام مع هؤلاء العراقيين المتواجدين علي حدودهم وفقاً للاتفاقيات الدولية وبمراعاة حقوق الإنسان”.

وعن عدد المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية، قال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية: “لا تتوفر لنا أي أعداد، لكن عددهم ليس قليلاً، فالحدود طويلة وهناك الكثير من الناس هناك”.

ويتواجد آلاف العراقيين منذ أيام على الحدود البيلاروسية بانتظار اجتيازها إلى بولندا وليتوانيا ولاتفيا، ليتجهوا من هناك إلى دول أوروبية أخرى يقدمون فيها طلبات لنيل حق اللجوء.