الديمقراطي الكردستاني يحدد شرطا لاختيار المرشحين لرئاسة الوزراء والبرلمان

حدد الحزب الديمقراطي الكردستاني ، السبت، موعد التفاوض مع بغداد لتشيكل الحكومة واختيار رئيس الوزراء.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، أن “زيارات وفدالحزب للكتل السياسية كانت عبارة عن تفاهمات وتشاورات أولية لرسم السياسة المقبلة، إذ أن المفاوضات الرسمية تبدأ بعد المصادقة النهائية من قبل المفوضية على نتائج الانتخابات”.

واشار الى أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يقف في مسافة واحدة من الكل”، مبينا “بعد أن يكون هناك توافق في البيت الشيعي بخصوص تسمية رئيس الوزراء المقبل اضافة الى اتفاق البيت السني على منصب رئيس البرلمان، فأن البيت الكردي من جانبه سيبدأ تفاهمات داخلية ليخرج بمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية”.