العراق يستقبل ملايين الجرعات استعداداً لموجات وبائية أشد خطورة

كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم السبت، عن استعدادها لوصول ملايين الجرعات من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا إلى البلاد.

وقالت عضو فريق الإعلامي الساند لوزارة الصحة، ربى فلاح، إن “هناك ملايين الجرعات من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا ستصل تباعا حتى نهاية العام الحالي، لغرض الوصول إلى نسبة 50% من أعداد الملقحين في عموم العراق”.

وأضافت فلاح، أن “السيطرة على الوضع الوبائي، يتم من خلال زيادة عدد الملقحين حتى تكون هناك مناعة مجتمعية كبيرة، وهذا ما تسعى وتعمل عليه الوزارة خلال الفترة المقبلة، حتى يكون هناك اطمئنان وعدم خوف من أي موجات وبائية قادمة، وقد تكون أخطر وأشد من الموجات السابقة”.

وتابعت: “حتى الآن لا توجد أي تعليمات حاليا بخصوص اعطاء الجرعة الثالثة، خصوصاً أن هذا الأمر مرهون بقرار علمي وفني من قبل استشارية مشتركة تضم خبراء من منظمة الصحة العالمية”.