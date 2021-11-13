العراق يشهد موجة أمطار رعدية بدءاً من الاثنين المقبل

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت (13 تشرين الثاني)، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية بدءاً من يوم الاثنين المقبل.

وذكر بيان للهيئة، اليوم السبت (13 تشرين الثاني 2021)، أن “الطقس يوم غد الأحد سيكون غائماً جزئياً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون غائماً جزئياً الى غائم ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً”.

وعن طقس الاثنين المقبل أشار إلى انه في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة مساء، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما في المنطقة الشمالية فسيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة مساء، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

فيما سيكون طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً يتحسن تدريجياً بعد الظهر، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً يتحسن تدريجياً بعد الظهر ودرجات تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فسيكون أيضاً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً يتحسن تدريجياً بعد الظهر ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفقاً للبيان.

وأشار بيان هيئة الأنواء الجوية إلى أن “الطقس يوم الأربعاء سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض قطع الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي المنطقة الشمالية فستكون الأقسام الشرقية على موعد مع تساقط زخات الأمطار، وتكون رعدية أحياناً ،أما في الأقسام الغربية فإن الطقس سيكون بين صحو الى غائم جزئي يتحسن تدريجياً على العموم بعد الظهر ،ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق ، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس فيها صحواً الى غائم جزئي ،ولا تغير في درجات الحرارة”.