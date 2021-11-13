وكالة اوربية: نعمل على إعادة 1700 عراقي دخلوا بولندا عبر بيلاروس

قال المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، فابريس ليجيري، إن الوكالة تساعد في إعادة العراقيين الذين دخلوا بولندا عبر بيلاروس.

وأوضح ليجيري في كلمة ، أمام البرلمان الأوروبي، أن هناك حوالي 1700 عراقي سيتم إعادتهم إلى وطنهم، مشيرا أن 200 منهم جاهزين.

وأشار إلى أن “فرونتكس” عرضت تنظيم رحلات مجدولة، وطلبت من مفوضية الاتحاد الأوروبي إقناع العراق باستعادة مواطنيها بهذه الرحلات.

ومن جهة أخرى، ستبدأ إدارة الاتحاد الأوروبي مبادرات دبلوماسية فيما يتعلق بأزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروس .

وكلفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، نائبها مارغريتيس شيناس ، بالتوجه إلى أبوظبي وبغداد وبيروت وأربيل.

ويُتوقع وصول شيناس الى إقليم كوردستان والعراق ، يوم الاثنين المقبل ، لبحث ازمة اللاجئين العالقين على الحدود بين بيلاروس وبولندا ، مع مسؤولي حكومتي الإقليم والاتحادية .

وتأتي زيارة المسؤول الأوربي الى أربيل وبغداد وعدد من عواصم المنطقة بهدف التأكيد على منع الرحلات الجوية من هذه العواصم الى العاصمة البيلاروسية مينسك ، التي يتجه منها المسافرين على متن هذه الرحلات الى الحدود البولندية.